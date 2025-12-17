Més de 30 tractors lideraran la protesta del camp valencià a València

Més de 30 tractors recorreran València per protestar contra les polítiques agràries europees, estatals i autonòmiques
Llauradors i ramaders exigeixen una PAC justa, retirada de càrregues administratives i execució d’ajudes per sequera
Demà, dijous 18 de desembre, Llauradors i ramaders de LA UNIÓ recorreran els carrers de València en una manifestació reivindicativa per denunciar que Comissió Europea, Govern d’Espanya i Generalitat “ofeguen al camp valencià amb les seues males polítiques agràries”.
La protesta sortirà a les 11 hores del Palau de la Generalitat (Plaça de Manises) i finalitzarà davant la Delegació del Govern (Plaça del Temple), després de recórrer carrers com Serrans, Plaça dels Furs, Compte de Trénor i Pintor López. A l’arribada es realitzaran els parlaments dels representants del sector.
Entre les reivindicacions de LA UNIÓ destaquen:
- Demanar un Marc Financer Pluriennal i una PAC 2028-2034 justa i adequada a la realitat productiva valenciana.
- Retirada de càrregues administratives i obligacions digitals, com el Registre Digital de Tractaments Fitosanitaris, que dificulten el treball diari.
- Frenar l’impacte de les importacions de tercers països sobre preus, renda agrària i plagues vegetals.
- Revertir les retallades pressupostàries de fons agraris de la Generalitat, que superen els 54 milions d’euros en l’últim mes, afectant explotacions i zones vulnerables.
- Exigir al Govern d’Espanya l’execució de les ajudes per la sequera al raïm de vinificació en secà (85 milions) i a l’olivar en secà (285 milions), encara pendents malgrat estar aprovades.
Segons Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, aquestes problemàtiques provoquen caiguda de rendes, desplaçament del producte local, pèrdua d’ocupació i risc d’abandó del camp valencià. Peris remarca que totes les Administracions tenen responsabilitat, motiu pel qual s’ha convocat aquesta mobilització general del sector.