Pérez Llorca trasllada a Sánchez les necessitats de la Comunitat Valenciana en una reunió a la Moncloa

Pérez Llorca exposa a Sánchez les principals necessitats de la Comunitat Valenciana a la Moncloa
La reunió aborda finançament, infraestructures i recursos per a la reconstrucció i recuperació del territori
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s’ha reunit a Madrid amb el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, al Palau de la Moncloa.
Durant la trobada, el cap del Consell ha traslladat al cap de l’Executiu central la situació actual i les principals necessitats de la Comunitat Valenciana en àmbits clau com la reconstrucció, el finançament autonòmic, l’aigua i les infraestructures.
Segons ha explicat la Generalitat, la reunió ha servit per posar damunt la taula les prioritats del territori i la necessitat de reforçar la col·laboració institucional per donar resposta als reptes pendents.
Pérez Llorca ha insistit en la importància de garantir els recursos necessaris per avançar en la recuperació i millorar els serveis i les infraestructures estratègiques de la Comunitat Valenciana.