Sollana lidera els registres de pluges a la Ribera amb vora 45 l/m2

Sollana lidera els registres de pluja a la Ribera Baixa
L’estació del Romaní, que forma part de la xarxa d’Avamet, ha acumulat 44,7 litres per metre quadrat des de la mitjanit. 25,9 en només quatre hores.
Com en cada episodi de pluges, la Policia Local ha estat en contacte amb l’ajuntament, tot i que en esta ocasió no s’ha notificat cap incidència notable.
L’únic punt problemàtic al municipi ha estat el camí que creua el Barranc de Foia, que sempre s’inunda perquè arreplega les aigües del Polígon Juan Carlos I d’Almussafes. A hores d’ara, el nivell d’aigua en este punt ja s’ha rebaixat. L’alcalde de Sollana, Vicent Codoñer, ha explicat que ja s’ha parlat amb el Ministeri per a donar resposta a este problema d’inundabilitat, una solució que passaria per basses de laminació.