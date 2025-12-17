Sueca mostra el seu vessant més solidari en l’última donació de sang de l’any

Sueca tanca l’any amb una nova donació de sang, amb la participació de 84 persones i 7 donants nous
L’alcalde i les regidories de Sanitat i Acció Social reconeixen la solidaritat ciutadana i la col·laboració de la Falla Bernat Aliño
El casal de la Falla Bernat Aliño ha acollit, un any més, l’última donació de sang de l’any a Sueca, amb la participació de 84 persones, entre elles 7 donants nous i 3 donants de plasma. La ciutat demostra així el seu compromís amb la solidaritat, mantingut al llarg de tot l’any amb les donacions mensuals.
A l’acte han assistit l’alcalde Julián Sáez, les regidores Sari Sáez (Acció Social) i Carolina Torres (Promoció de la Salut i Sanitat), les falleres majors Isabel Fernández del Moral i Zoe Beltrán amb les seues corts d’honor, així com representants de la Junta Local Fallera i de la Falla Bernat Aliño.
Per a l’alcalde, és destacable no sols l’última donació de l’any, sinó tota la tasca desenvolupada durant els mesos, possible gràcies a la coordinació entre el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana i la Regidoria de Sanitat. Sáez ha afegit que “donar sang salva vides” i que Sueca és un exemple de solidaritat entre les ciutats valencianes.
La regidora Carolina Torres ha agraït la col·laboració de la Falla Bernat Aliño cedint el casal, així com la participació de la ciutadania i la tasca dels professionals del Centre de Transfusions i altres ubicacions com el Consell Agrari i el Centre de Salut Dra. Carmen Piera Cebrià. Torres ha subratllat que cada crida mensual ha tingut gran participació i noves incorporacions de donants.
Per la seva banda, la regidora Sari Sáez ha destacat la importància de donar sang tant per a persones que la necessiten de manera puntual com per a aquelles amb malalties cròniques. Sáez ha remarcat que la donació també aporta beneficis per a la salut del donant i ha agraït la predisposició de tots els professionals i de la Falla Bernat Aliño. Com a mostra d’agraïment, cada donant ha rebut un saquet d’arròs del Consell Agrari.