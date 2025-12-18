Agricultura exigeix al Ministeri “diàleg i rigor tècnic” abans de prendre qualsevol decisió sobre el Tajo-Segura

Agricultura reclama diàleg i rigor tècnic abans de decidir sobre el Tajo-Segura
La Generalitat defensa la participació de regants i comunitats afectades, advertint que qualsevol retallada sense criteri tècnic compromet la viabilitat del camp i de milers de famílies
El secretari autonòmic d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Vicente Tejedo, ha defensat que “Espanya no es pot permetre la insolidaritat hídrica ni que es prenguen decisions sense escoltar les parts implicades, sobretot els regants”, i ha reclamat que “qualsevol decisió relativa al transvasament Tajo-Segura es prenga amb la participació prèvia de les comunitats autònomes afectades i dels regants”.
Tejedo ha fet aquestes declaracions després d’assistir, juntament amb la directora general d’Aigua i Desenvolupament Rural, Sabina Goretti Galindo, a la reunió del Consell Nacional de l’Aigua celebrada a Madrid.
El secretari autonòmic ha destacat que “l’aigua és un assumpte d’Estat, per la qual cosa les decisions també han de ser d’Estat”, la qual cosa “exigeix rigor tècnic, participació real i lleialtat institucional”. En aquesta línia, ha insistit que “abans de decidir, cal escoltar totes les parts”.
Tejedo ha advertit que “la paciència dels agricultors alacantins, murcians i andalusos ha arribat al límit” i ha subratllat que “cada retallada i cada decisió presa d’esquena a la realitat del camp compromet la viabilitat de la nostra agricultura i el sosteniment de milers de famílies”.
Per part seua, la directora general ha recordat que “des de l’inici de la legislatura hem reclamat solucions i la creació d’un comitè tècnic” per garantir una gestió “sèria, transparent i avaluable” del transvasament.
Segons ha explicat, aquesta comissió mixta ha de fixar un calendari ferm, assegurar la transparència de criteris hidrològics, ambientals i socioeconòmics i elaborar un document d’acord previ sobre les regles d’explotació i, si escau, mesures de compensació o alternatives. “El mínim en un assumpte tan sensible és la creació d’un comitè tècnic. La resta és improvisació”, ha afirmat.
Goretti també ha assenyalat que, en la seva formulació actual, el Pla Especial de Sequera careix de la solidesa tècnica necessària per identificar amb fiabilitat les situacions de sequera i escassetat, posant en dubte la seva capacitat de proporcionar criteris objectius, equitatius i amb plena seguretat jurídica, tal com exigeix un instrument d’aquesta rellevància.
Finalment, la directora general ha recordat l’informe tècnic elaborat per la Generalitat i corroborat pel govern de la Regió de Múrcia, la Junta d’Andalusia i els regants, que indica que la proposta de noves normes d’explotació i, en particular, l’augment del llindar de no transvasament fins a 531 hm³, “no es fonamenta en criteris tècnics i objectius”.