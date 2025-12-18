Alfafar regula els allotjaments turístics en zones residencials

L’Ajuntament d’Alfafar ha impulsat una nova ordenança municipal per regular la implantació d’allotjaments turístics en zones d’ús dominant residencial.
La normativa no pretén prohibir els pisos turístics, sinó ordenar la implantació per evitar conflictes veïnals i protegir l’accés a la vivenda.
En aquest sentit, els allotjaments només podran situar-se en plantes baixes i primeres, sempre amb accés independent des de la via pública, per evitar molèsties en zones comunes.
A més, almenys el 50% de cada edifici haurà de mantindre l’ús residencial, amb l’objectiu d’evitar una transformació massiva dels blocs en allotjaments turístics.
L’ordenança incorpora també criteris de disseny urbà amb perspectiva de gènere, apostant per accessos visibles, ben il·luminats i segurs, així com requisits estrictes d’habitabilitat per prevenir la creació d’infravivendes.
Segons el regidor d’Urbanisme, Arcadio del Real, es tracta de “garantir la convivència i evitar efectes indesejats com la pèrdua de vivenda”. Per la seua banda, l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacat que la mesura busca compatibilitzar l’activitat turística amb el dret dels veïns i veïnes a viure amb tranquil·litat.