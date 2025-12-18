Alzira viurà el Nadal a tots el barris de la ciutat

Alzira encén el Nadal amb una programació extensa i descentralitzada
Activitats familiars, mercat nadalenc i campaments festius arribaran a tots els barris de la ciutat
L’Ajuntament d’Alzira es prepara per a viure el Nadal amb una programació extensa, variada i descentralitzada, que portarà la màgia d’estes festes a tots els barris de la ciutat.
L’inici oficial tindrà lloc demà divendres 19 de desembre, a les 19.30 hores, a la plaça Major, amb la tradicional encesa de l’arbre de Nadal i la inauguració del mercadet nadalenc, organitzat per la Regidoria de Festes. L’acte comptarà amb música en directe amb orquestra, espais per a fer-se fotografies amb motius nadalencs, així com una anamorfosi artística de Víctor Balaguer.
Durant estes festes, la plaça Major acollirà una àmplia oferta d’activitats, com la visita i recollida de cartes del Pare Noel, una bola de Nadal gegant, tallers infantils, fira del llibre i moltes altres sorpreses. La regidora de Festes, Gemma Alós, ha destacat que “enguany hem volgut fer un pas més perquè el Nadal no es quede només al centre, sinó que arribe a tots els barris d’Alzira, especialment als xiquets i xiquetes”.
Campaments del Pare Noel i dels Reis d’Orient als barris
Una de les principals novetats és la disseminació dels campaments nadalencs pels barris:
- Campament del Pare Noel
- Parc Pere Crespí: dissabte 21, de 17.30 a 20.30 h
- Plaça Elisa Ramírez: diumenge 22, de 17.30 a 20.30 h
- Plaça de la Generalitat: dilluns 23, de 17.30 a 20.30 h
- Campament Reial (patges dels Reis d’Orient)
- Barri de les Barraques: diumenge 28, de 17.30 a 20.30 h
- Plaça Cartonatges: dilluns 29, de 17.30 a 20.30 h
- L’Alquerieta: dimarts 30, de 17.30 a 20.30 h
Campanades infantils a la plaça Major
La Regidoria de Joventut celebra la tercera edició de les Campanades Infantils, que tindran lloc a la plaça Major per a acomiadar el 2025 i donar la benvinguda al 2026. L’activitat es desenvoluparà de 10.30 a 13.30 hores, amb animació, personatges disfressats, tallers nadalencs, photocall, confeti i neu artificial.
Les campanades seran a les 12 del migdia, i es repartiran bossetes amb 12 llepolies sense gluten, en substitució del tradicional raïm.
La regidora de Joventut, Lara Ferrer, ha assenyalat que “després de l’èxit dels dos últims anys, les campanades infantils ja estan plenament consolidades dins del calendari nadalenc d’Alzira”.
Amb esta programació, Alzira aposta per un Nadal participatiu, familiar i pròxim, que ompli tots els barris d’il·lusió, convivència i esperit nadalenc.