AVA-ASAJA es manifesta a Brussel·les contra les polítiques agràries de la UE

AVA-ASAJA protesta a Brussel·les contra les polítiques agràries de la UE
Denuncien la PAC insuficient, els acords comercials deslleials i la manca de suport al camp valencià
Per primera vegada, les 40 organitzacions agràries més importants de la UE, integrades en Copa-Cogeca i dels 27 Estats membres, es van manifestar conjuntament a Brussel·les, amb uns 20.000 assistents, coincidint amb la Cimera de Caps d’Estat i de Govern de la UE i la sortida de la presidenta Ursula von der Leyen cap al Brasil per tancar l’acord comercial amb Mercosur.
Dins de la delegació espanyola, AVA-ASAJA va participar per denunciar les polítiques que perjudiquen el camp valencià. L’arrosser Antonio Hervás va alertar que la UE posa en risc la rendibilitat dels productors i la sobirania alimentària: “En el cas de l’arròs, ens deixa sense solucions per combatre plagues com la piricularia i fomenta la competència deslleial d’importacions asiàtiques, enfonsant els preus. L’acord amb Mercosur contempla 60.000 tones més d’arròs, agreujant la viabilitat dels nostres arrossars. Cal aturar aquesta política disparatada i hipòcrita”.
El president d’ASAJA, Pedro Barato, va afirmar al final de la manifestació: “Prou de mentides, prou de sacrificar l’agricultura europea i prou d’acords comercials que empobreixen i fan desaparèixer el camp espanyol. Aquesta mobilització a Brussel·les no quedarà aquí; el 2026 sortirem als carrers d’Espanya. No podem acceptar una PAC amb menys diners i més exigències, ni una agricultura amb més papers i menys agricultors, on es premia el que ve de fora i es penalitza el que és nostre”.
Principals reivindicacions d’ASAJA:
- Una PAC forta i ben finançada.
- Comerç just i reciprocitat, rebutjant acords que no garanteixin estàndards equivalents.
- Simplificació administrativa real que aporte seguretat jurídica a les explotacions agràries.
Aquesta manifestació marca un moment històric d’unitat del sector agrari europeu, amb especial atenció a la protecció del camp valencià davant de polítiques i acords que amenacen la seua viabilitat.