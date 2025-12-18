Foios reforça la seguretat als polígons industrials amb cinc noves càmeres de videovigilància

Foios reforça la seguretat als polígons industrials
Càmeres intel·ligents amb tecnologia avançada
L’Ajuntament de Foios ha instal·lat cinc noves càmeres de vigilància als polígons industrials El Molí i La Jutera, amb una inversió de 29.233,82 euros, amb l’objectiu de millorar el sistema de videovigilància del municipi.
Aquestes noves càmeres se sumen a les ja existents, instal·lades l’any passat amb una subvenció de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), i tot el sistema està connectat a la Policia Local mitjançant circuit tancat de televisió (CCTV), la qual cosa permet reforçar tant la seguretat com el control de trànsit en aquestes zones empresarials.
L’alcalde, Sergi Ruiz, i el regidor d’Emprenedoria i Polígons Industrials, Ferran Bartual, han destacat que “amb la posada en marxa d’aquestes càmeres intel·ligents de control d’accessos i trànsit continuem reforçant la seguretat de les àrees empresarials del nostre poble, que són també punts d’accés al municipi”. Han recordat que en els últims sis anys s’ha fet un esforç important per modernitzar les àrees empresarials de Foios amb ajudes anuals de l’IVACE, amb una inversió total superior als dos milions d’euros.
Ubicació de les noves càmeres:
- Polígon El Molí:
- Dos a la Carrer Periodista Badia, cobrint la zona lúdica i el túnel amb l’institut.
- Una a l’Avinguda Cat. Juan Ferrando Badia.
- Polígon La Jutera:
- Una a la rotonda de l’antiga carretera de Barcelona amb el creuament de la Carrer del Cid.
- Una a la Carrer Vicente Ruiz ‘el Soro’.
Les càmeres són inteligents i inclouen diferents tipus de tecnologia: algunes amb gran resolució per al reconeixement del voltant, altres amb Intel·ligència Artificial per a visió contextual i metadades humanes, i altres de reconeixement de matrícules amb sensor de vehicles, segons els informes tècnics municipals.