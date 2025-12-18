La Generalitat programa activitats nadalenques i musicals amb la campanya ‘El nostre Nadal’

Del 19 de desembre al 5 de gener, València, Alacant, Castelló i Elx acullen propostes per a totes les edats, amb música, tallers i espectacles.
Pessebres, bústies reials, videomappings i la Cavalcada dels Reis Mags d’Alcoi recorden i difonen les costums locals durant les festes.
La Generalitat ha presentat la campanya ‘El nostre Nadal’, que inclou un ampli programa d’activitats i propostes musicals que se celebraran del 19 de desembre al 5 de gener de 2026 a València, Alacant, Castelló de la Plana i Elx. La iniciativa vol retre homenatge a les tradicions pròpies dels domicilis de la Comunitat Valenciana durant les festes nadalenques.
El vicepresident segon i conseller de Presidència, José Díez, ha destacat que “la campanya està pensada per a tots els públics: famílies, infants, joves i persones majors, tant per a qui busca tradició com per a qui vol descobrir noves formes de celebrar les festes”. Ha afegit que “el Nadal és un temps de trobada i de celebrar allò que ens uneix per damunt del que ens separa; junts som més forts, més creatius i més solidaris”.
Activitats destacades a València:
- Al Palau de la Generalitat es podrà visitar el tradicional Pessebre monumental i els més petits podran entregar les cartes als Reis Mags al correu Reial.
- Del 14 al 24 de desembre, sobre la façana de la Torre Vella, es projecta un Calendari d’Advent amb videomapping, amb una finestra il·luminada cada dia i frases amb desitjos nadalencs.
- A la Plaça de la Verge es faran activitats infantils, contacontes, espectacles, dansa, màgia, tallers i un photocall nadalenc.
Activitats a altres ciutats:
- Castelló de la Plana: Belén i bústia Reial a la Casa dels Caragols, i tallers de titelles a la Plaça de les Aules.
- Alacant: Belén i bústia Reial a l’Edifici de Correus; tallers infantils i de circ a la Biblioteca Azorín.
- Elx: Plaça del Centre de Congressos com a epicentre d’activitats infantils, amb tallers de manualitats, balls i jocs tradicionals.
Tradicions autòctones
El secretari autonòmic de Comunicació, Vicente Ordaz, ha ressaltat que la campanya vol posar en valor les tradicions pròpies de la Comunitat Valenciana, com el putxero, els turrons o la Cavalcada dels Reis Mags d’Alcoi, elements que fan que el Nadal valencian siga únic.
El programa complet i els horaris d’activitats es poden consultar a la web de la Generalitat: www.gva.es.