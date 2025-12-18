RIBERA
L’Ajuntament de València tanca al trànsit el carrer Jorge Juan durant les festes de Nadal

El tram serà exclusiu per a vianants i serveis públics, amb desviaments de transport i mesures de seguretat viària

A partir del dissabte 20 de desembre i fins al 6 de gener, el tram del carrer Jorge Juan comprés entre els carrers Sorní i Ciril Amorós quedarà tancat al trànsit rodat i reservat exclusivament per a vianants i serveis públics, com a projecte pilot per a una possible conversió en zona per a vianants permanent.

Les persones usuàries de bicicletes o vehicles de mobilitat personal hauran de baixar i continuar a peu en aquest tram. L’eixida de l’aparcament del Mercat de Colón queda garantida. La mesura forma part del Pla de Mobilitat per a la campanya de Nadal 2025-2026, que inclou talls de trànsit i desviaments de transport públic tant al centre com als accessos dels principals centres comercials.

Pla de Mobilitat i seguretat viària
Entre el 19 i el 29 de desembre i de l’1 al 5 de gener, de 17:00 a 22:00 hores, es restringirà la circulació al centre per garantir la seguretat viària en un entorn molt concorregut.
S’habilitarà un dispositiu especial de Policia Local amb controls en vies com:

  • Carrer de la Pau amb Marqués de Dosaigües
  • Avinguda de l’Oest amb Quevedo
  • Sant Vicent Màrtir amb Periodista Azzati i Sant Pau
  • Xàtiva amb plaça Sant Agustí i Marqués de Sotelo

La Policia podrà permetre el pas a persones amb mobilitat reduïda, transport públic, residents, accessos a aparcaments i vehicles de càrrega i descàrrega en horari singular, així com a vehicles per raons d’interès general o necessitat urgent.

Desviaments de l’EMT València
Del 19 al 31 de desembre i de l’1 al 6 de gener, en horari de 17:00 a 22:00 hores, les línies 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 31, 32, 35, 40, 70, 71, 72 i 81 modificaran el seu recorregut. Es poden consultar desviaments i parades a la web i App de l’EMT València.

Aquesta iniciativa pilot pretén millorar la mobilitat i la convivència al centre de València, promovent espais segurs i accessibles per a vianants durant les festes de Nadal.

