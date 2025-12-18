L’Ajuntament de València tanca al trànsit el carrer Jorge Juan durant les festes de Nadal

València tanca el carrer Jorge Juan al trànsit durant les festes de Nadal
El tram serà exclusiu per a vianants i serveis públics, amb desviaments de transport i mesures de seguretat viària
A partir del dissabte 20 de desembre i fins al 6 de gener, el tram del carrer Jorge Juan comprés entre els carrers Sorní i Ciril Amorós quedarà tancat al trànsit rodat i reservat exclusivament per a vianants i serveis públics, com a projecte pilot per a una possible conversió en zona per a vianants permanent.
Les persones usuàries de bicicletes o vehicles de mobilitat personal hauran de baixar i continuar a peu en aquest tram. L’eixida de l’aparcament del Mercat de Colón queda garantida. La mesura forma part del Pla de Mobilitat per a la campanya de Nadal 2025-2026, que inclou talls de trànsit i desviaments de transport públic tant al centre com als accessos dels principals centres comercials.
Pla de Mobilitat i seguretat viària
Entre el 19 i el 29 de desembre i de l’1 al 5 de gener, de 17:00 a 22:00 hores, es restringirà la circulació al centre per garantir la seguretat viària en un entorn molt concorregut.
S’habilitarà un dispositiu especial de Policia Local amb controls en vies com:
- Carrer de la Pau amb Marqués de Dosaigües
- Avinguda de l’Oest amb Quevedo
- Sant Vicent Màrtir amb Periodista Azzati i Sant Pau
- Xàtiva amb plaça Sant Agustí i Marqués de Sotelo
La Policia podrà permetre el pas a persones amb mobilitat reduïda, transport públic, residents, accessos a aparcaments i vehicles de càrrega i descàrrega en horari singular, així com a vehicles per raons d’interès general o necessitat urgent.
Desviaments de l’EMT València
Del 19 al 31 de desembre i de l’1 al 6 de gener, en horari de 17:00 a 22:00 hores, les línies 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 31, 32, 35, 40, 70, 71, 72 i 81 modificaran el seu recorregut. Es poden consultar desviaments i parades a la web i App de l’EMT València.
Aquesta iniciativa pilot pretén millorar la mobilitat i la convivència al centre de València, promovent espais segurs i accessibles per a vianants durant les festes de Nadal.