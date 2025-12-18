Martínez Mus anuncia la activación total del Pla Endavant en 2026

La Generalitat completarà en 2026 totes les mesures del Pla Endavant amb una inversió històrica en infraestructures, energia i medi ambient.
El Consell impulsa la reconstrucció i la resiliència del territori valencià després de la riuada amb més de 1.000 milions d’euros en actuacions clau.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, Vicent Martínez Mus, ha informat en Les Corts que, després d’haver posat en marxa el 50 % de les iniciatives del Pla Endavant en menys de mig any, la resta d’actuacions s’activaran en el primer semestre de 2026, completant així la totalitat del pla.
Martínez Mus ha destacat l’esforç inversor de la Generalitat en la recuperació després de la riuada, amb 140 milions d’euros per a Metrovalència, 100 milions per a depuradores, 93 milions en infraestructures de prevenció d’incendis i 200 milions per a la gestió de residus, entre altres actuacions.
En matèria energètica, el vicepresident ha apostat per un model energètic estable i competitiu, defensant el manteniment de la central nuclear de Cofrents per a garantir el subministrament i evitar un augment dels costos per a famílies i empreses. Així mateix, ha anunciat mesures de simplificació i digitalització per a agilitzar nous projectes energètics.
Pel que fa a medi ambient, ha avançat la continuïtat en la declaració de nous parcs naturals, el reforç de la protecció de l’Albufera, l’impuls de la llei d’agents mediambientals i noves iniciatives en benestar animal i control de la fauna salvatge.
En infraestructures i mobilitat, ha subratllat inversions històriques en depuració d’aigües, amb més de 700 milions d’euros, així com actuacions en Metrovalència i el Tram d’Alacant que superen els 830 milions d’euros, a més del reforç de les freqüències d’autobús i el desbloqueig de concessions portuàries.
Amb el Pla Endavant, el Consell reafirma el seu compromís amb la reconstrucció, la sostenibilitat i el futur de la Comunitat Valenciana.