Més de 500 llauradors, ramaders i 30 tractors es manifesten a València contra les polítiques agràries de les Administracions

Més de 500 llauradors i ramaders protesten a València contra les polítiques agràries
LA UNIÓ denuncia retallades, excés de burocràcia i falta de suport al camp valencià
Més de 500 llauradors i ramaders procedents de tota la Comunitat Valenciana, junt amb 30 tractors, han participat hui en una manifestació-tractorada convocada per LA UNIÓ Llauradora i Ramadera pels carrers de València per a denunciar que la Comissió Europea, el Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana ofeguen el camp valencià amb les seues polítiques agràries.
La protesta ha començat amb una concentració davant del Palau de la Generalitat, des d’on la marxa ha recorregut diversos carrers del centre —Serrans, plaça dels Furs, Comte de Trénor i Pintor López— fins a concloure a la plaça del Temple, davant la Delegació del Govern, on s’han celebrat els parlaments finals.
Durant el recorregut, s’han llançat més de 10.000 “bitllets de l’Euro Agrari”, una acció simbòlica per a denunciar el que LA UNIÓ qualifica com “la moneda del mal govern que ofega el camp valencià”, amb les imatges de la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen, del ministre d’Agricultura, Luis Planas, i del conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina.
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha afirmat que “les tres Administracions, per acció o omissió, són culpables de la greu situació del camp valencià”, i ha assegurat que totes elles aproven polítiques contràries als interessos dels llauradors i ramaders.
Peris també ha criticat durament l’actuació de la Delegació del Govern, denunciant que el permís per a la manifestació va arribar amb limitacions d’última hora i que s’ha impedit l’arribada dels tractors a la seu de la Delegació. “Ens arraconen i ens tracten com a delinqüents, quan en moments difícils com la pandèmia o la dana érem considerats herois”, ha lamentat.
Entre les principals reivindicacions de LA UNIÓ destaca l’exigència d’un Marc Financer Pluriennal i una PAC 2028-2034 justa, adaptada a la realitat productiva i sense la retallada del 22% prevista en els fons agraris. També reclamen la reducció de la càrrega administrativa i de les obligacions digitals, com el Registre Digital de Tractaments Fitosanitaris.
A més, l’organització demana mesures per a frenar l’impacte de les importacions de tercers països sobre els preus, la renda agrària i la sanitat vegetal, així com la reversió de les retallades pressupostàries de la Generalitat, que superen els 54 milions d’euros en l’últim mes. Finalment, LA UNIÓ reclama al Govern d’Espanya que active les ajudes per la sequera, ja aprovades però encara no executades, destinades al raïm de vinificació en secà i a l’olivar.