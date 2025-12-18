Sánchez i Llorca acorden activar una comissió mixta per a accelerar la reconstrucció després de la dana

Sánchez i Llorca activen una comissió mixta per accelerar la reconstrucció post-DANA
L’objectiu és coordinar ajudes, agilitzar obres i protegir els recursos sense incrementar el deute de l’Estat
El president del Govern, Pedro Sánchez, i el cap del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, han abordat la necessitat de posar en marxa una comissió mixta de treball per a coordinar la recuperació de la Comunitat Valenciana després de la dana del 29 d’octubre de 2024, que va deixar 230 víctimes mortals, sobretot a la província de València.
En el primer encontre institucional entre tots dos dirigents des del nomenament de Pérez Llorca com a president de la Generalitat, la reunió ha servit per a desbloquejar aquesta eina de coordinació entre administracions. Una comissió que, segons ha assenyalat el cap de l’executiu valencià, ja s’hauria d’haver activat i per a la qual ha rebut el compromís del Govern central de posar-la en funcionament.
El nou president de la Generalitat ha insistit en la necessitat d’accelerar els treballs de reconstrucció després de la dana, i ha reclamat que les actuacions es tramiten per vies d’urgència per a reduir els terminis.
Segons ha explicat, l’objectiu és evitar els procediments habituals i buscar fórmules que permeten començar les obres com més prompte millor, davant la magnitud dels danys i la urgència de recuperar les zones afectades.
En l’àmbit del finançament, el cap del Consell ha plantejat la necessitat d’introduir canvis en el tractament de les ajudes destinades als afectats per la dana.
El president valencià ha demanat que aquestes ajudes no tributen i que els recursos aportats per la Generalitat no computen com a deute per a l’Estat, sinó que siguen a fons perdut. Una qüestió que, segons ha indicat, s’abordarà dins de la comissió mixta acordada entre les dues administracions.
També s’ha parlat de l’infrafinançament que sofrix la Comunitat Valenciana, del trasvasament Tajo-Segura, d’infraestructures com el Corredor Mediterrani i el soterrament de les vies de Sedaví, Alfafar i Benetússer, del problema de la vivenda, i de les dificultats que travessa el sector tauleller, així com de les retallades de la PAC propostes per la Unió Europea.
Amb tot, en el primer encontre institucional entre tots dos dirigents des que Juan Francisco Pérez Llorca va ser nomenat president de la Generalitat, fa tot just un parell de setmanes després de la dimissió de Carlos Mazón, la reunió s’ha desenvolupat en un clima de serietat i cordialitat, segons ha destacat el cap del Consell.
Una trobada que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha qualificat també de productiva, i que obri la porta a reforçar la col·laboració entre administracions en el procés de reconstrucció.