Sumacàrcer torna a tindre banc després d’un any

Sumacàrcer recupera el servei bancari després d’un any sense oficina

La cooperativa agrícola fa possible un servei clau per al veïnat, especialment per a les persones majors

Després d’un any des del tancament de l’última entitat bancària, Sumacàrcer recupera este servei gràcies a l’esforç incansable de la Cooperativa Valenciana Agrícola de la localitat.

Veïns i veïnes, sobretot els més majors, han rebut esta notícia amb satisfacció, ja que fins ara havien de traslladar-se a altres pobles o conformar-se amb el servei dels ofibusos. 

