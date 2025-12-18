Xàtiva i Alacant unides, símbol del compromís urbà del Consell

Pérez Llorca destaca la nova connexió per a vianants entre les estacions de Xàtiva i Alacant
L’actuació millora la mobilitat, integra l’espai urbà i reforça l’aposta del Consell per entorns accessibles i centrats en les persones
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subratllat la posada en funcionament del nou pas per als vianants que connecta les estacions de Xàtiva i Alacant de Metrovalència com un exemple clar del compromís del Consell amb la millora dels espais urbans de la ciutat.
Durant l’acte d’obertura del nou canó per als vianants, Pérez Llorca ha assenyalat que esta actuació, amb una inversió superior als 24 milions d’euros i finançament amb fons europeus, suposa una oportunitat per a reconfigurar i millorar el cor de la capital valenciana.
La nova connexió permet unir les estacions de Xàtiva i Alacant en un recorregut aproximat de tres minuts a peu, facilitant així transbords més còmodes i ràpids entre les línies 3, 5 i 9 de Metrovalència, tant per a la ciutadania com per als visitants.
El president ha destacat que este nou pas amplia l’oferta del servici de metro, millorant la mobilitat dels veïns de València, de l’àrea metropolitana i dels milers de turistes que visiten la ciutat, al mateix temps que es tracta d’un espai adaptat a les necessitats presents i futures de la mobilitat urbana.
A més, el projecte inclou la reurbanització de l’entorn de la plaça de bous i del carrer Alacant, així com la reobertura d’este vial per a recuperar la connexió amb la Gran Via de les Germanies, contribuint a una millor integració urbana.
Pérez Llorca ha posat en valor que esta actuació coincidix amb altres projectes impulsats per diferents administracions, com la restauració de la plaça de bous per part de la Diputació de València, la renovació de l’Estació del Nord per part del Govern d’Espanya i la futura remodelació del carrer Colón impulsada per l’Ajuntament de València.
Segons ha conclòs el president, “este conjunt d’actuacions és un exemple de col·laboració institucional i d’aposta per crear entorns urbans més amables, accessibles i centrats en les persones”.