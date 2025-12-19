400 persones majors de Cullera viatgen a València en una escapada sociocultural

Un total de 400 majors de Cullera viatgen a València en una jornada sociocultural amb visites emblemàtiques i activitats lúdiques.
L’Ajuntament organitza per segon any consecutiu aquesta escapada gratuïta amb motiu del Dia del Major, fomentant la convivència i l’envelliment actiu.
Fins a 8 autobusos de veïns i veïnes de Cullera s’han desplaçat a València en una escapada cultural i de convivència organitzada per l’Ajuntament de Cullera amb motiu del Dia del Major, que ha estat un autèntic èxit amb la participació de 400 persones segons ha celebrat la regidora d’Envelliment Actiu, Ana Bou.
Durant l’excursió, les persones participants han visitat espais emblemàtics de la ciutat, com la Llotja de la Seda, les Torres de Serrans, el Mercat Central, la plaça de la Reina i la plaça de la Mare de Déu.
La jornada no ha sigut només turística i cultural, sinó que també ha inclòs dinars conjunts i moments de ball, fomentant la convivència i la participació activa de la gent gran.
L’Ajuntament ha tornat a oferir esta experiència gratuïta després de l’èxit de l’any passat, quan el veïnat va visitar Gandia i el seu patrimoni. La regidora Ana Bou ha destacat que l’objectiu és preparar propostes culturals, lúdiques i divertides perquè la gent gran participe activament en la vida social, retrobe amics i amigues i acumule experiències per compartir.
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que també ha acompanyat l’expedició, ha ressaltat que la gent gran és fonamental per a la història i la identitat del municipi. Ha posat en valor l’orgull de veure 8 autobusos plens i ha destacat que la participació de 400 persones demostra les ganes de viure i compartir dels cullerencs i cullerenques. “Veure’ls gaudir, riure, ballar i fer plans junts és la millor recompensa a un dia preparat amb il·lusió”, ha conclòs l’alcalde.