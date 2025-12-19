Alzira inicia el procés d’expropiació per a ampliar l’aparcament de l’Hospital de la Ribera

L’Ajuntament d’Alzira ha aprovat el projecte d’expropiació dels terrenys necessaris per a fer possible l’ampliació de l’aparcament de l’Hospital Universitari de la Ribera.
Una actuació que assumirà la Conselleria de Sanitat i que suposa un pas clau per a donar resposta a una problemàtica històrica d’accessibilitat i estacionament en este centre sanitari comarcal.
L’ampliació de l’aparcament ha sigut una reivindicació constant tant de la ciutat d’Alzira com de la resta de la comarca, davant les dificultats que pateixen diàriament les persones usuàries i els professionals sanitaris per accedir a l’hospital. Amb esta aprovació inicial, i després de diverses reunions i gestions tècniques i polítiques, es desbloqueja una situació enquistada des de fa anys.
Segons estableix la legislació vigent, correspon a l’Ajuntament d’Alzira tramitar l’expedient expropiatori, ja que el planejament urbanístic municipal reserva este àmbit com a sòl destinat a patrimoni municipal amb esta finalitat.
La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanitat, actua com a administració beneficiària de l’expropiació. Serà l’encarregada d’elaborar el projecte definitiu, assumir el cost del justipreu —valorat inicialment en uns 420.000 euros— i executar posteriorment les obres d’ampliació de l’aparcament.
Ara, el projecte s’exposarà a informació pública durant el termini legal, després de la publicació de l’edicte al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, perquè les persones interessades puguen presentar al·legacions. Una vegada superat este tràmit, es procedirà a l’aprovació definitiva del projecte.