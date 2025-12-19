El Consell proposa La Fe per al Consorci de Medicaments i aprova mesures socials

El Consell proposa l’Institut La Fe com a seu del Consorci Estatal per a Teràpies Avançades i aprova mesures en sanitat, habitatge i serveis socials.
Els acords inclouen control de senglars davant la pesta porcina africana, 110 noves VPO a Alacant i un increment del pressupost per a residències de majors.
El Consell, durant la seua sessió plenària, ha aprovat diversos acords en matèria de sanitat, habitatge, protecció del medi i serveis socials. Entre les principals decisions destaca la proposta del Institut d’Investigació Sanitària La Fe com a seu del Consorci Estatal en Xarxa per al desenvolupament de medicaments de Teràpies Avançades.
El portaveu del Consell i conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha assenyalat que aquesta decisió busca consolidar la Comunitat Valenciana com a referent nacional en medicina del futur, especialment en tractaments contra el càncer i malalties rares, atraient talent i agilitzant l’accés dels ciutadans a teràpies d’avantguarda.
Peste Porcina Africana
El Consell ha aprovat un Decret llei amb mesures urgents per reduir les poblacions de senglars davant el risc d’expansió de la pesta porcina africana.
- Es destinen 6 milions d’euros: 2 milions per fomentar la caça i retirada de senglars, i 4 milions per al servei de control poblacional i la posada en marxa d’una Unitat Logística.
- L’objectiu és reforçar la bioseguretat, complementant les ajudes al sector ramader, que passen de 4,2 a 9 milions d’euros.
Habitatge i recuperació post-DANA
- Aprovació del Plan Vive amb 110 noves viviendes de protecció oficial a Alacant.
- Pròrroga fins al 28 de febrer de 2026 per tramitar la baixa definitiva de vehicles sinistrats per la DANA, assegurant les ajudes de 250 a 15.000 euros.
Serveis Socials i residències
- Increment del pressupost per al servei integral de 8 residències i centres de dia per a persones majors dependents, amb un contracte inicial de 86,5 milions d’euros i possible ampliació fins a 138,5 milions.
- L’objectiu és garantir atenció de qualitat i continuada.
Centres educatius
- Convenis amb Diputació de València, Diputació d’Alacant i Ajuntament de València per mantenir col·legis i escoles infantils, amb una inversió global de més de 4,2 milions d’euros.
Nombraments
- Ruth María Merino Peña: Secretaria autonòmica de Representació davant la UE i Comunitats Autònomes.
- Juan Martínez Otero: Director general de Relacions amb les Corts.
- Jorge Bellver Casaña: Director general de Transparència.
- José Salvador Tárrega Cervera: Director general de Participació.
- Sabina Goretti Galindo: Secretaria autonòmica de Medi Ambient i Territori.
- Lourdes Pérez Berna: Directora general de l’Aigua i Desenvolupament Rural.