El Consell proposa La Fe per al Consorci de Medicaments i aprova mesures socials

El Consell proposa l’Institut La Fe com a seu del Consorci Estatal per a Teràpies Avançades i aprova mesures en sanitat, habitatge i serveis socials.

Els acords inclouen control de senglars davant la pesta porcina africana, 110 noves VPO a Alacant i un increment del pressupost per a residències de majors.

El Consell, durant la seua sessió plenària, ha aprovat diversos acords en matèria de sanitat, habitatge, protecció del medi i serveis socials. Entre les principals decisions destaca la proposta del Institut d’Investigació Sanitària La Fe com a seu del Consorci Estatal en Xarxa per al desenvolupament de medicaments de Teràpies Avançades.

El portaveu del Consell i conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha assenyalat que aquesta decisió busca consolidar la Comunitat Valenciana com a referent nacional en medicina del futur, especialment en tractaments contra el càncer i malalties rares, atraient talent i agilitzant l’accés dels ciutadans a teràpies d’avantguarda.

Peste Porcina Africana

El Consell ha aprovat un Decret llei amb mesures urgents per reduir les poblacions de senglars davant el risc d’expansió de la pesta porcina africana.

  • Es destinen 6 milions d’euros: 2 milions per fomentar la caça i retirada de senglars, i 4 milions per al servei de control poblacional i la posada en marxa d’una Unitat Logística.
  • L’objectiu és reforçar la bioseguretat, complementant les ajudes al sector ramader, que passen de 4,2 a 9 milions d’euros.

Habitatge i recuperació post-DANA

  • Aprovació del Plan Vive amb 110 noves viviendes de protecció oficial a Alacant.
  • Pròrroga fins al 28 de febrer de 2026 per tramitar la baixa definitiva de vehicles sinistrats per la DANA, assegurant les ajudes de 250 a 15.000 euros.

Serveis Socials i residències

  • Increment del pressupost per al servei integral de 8 residències i centres de dia per a persones majors dependents, amb un contracte inicial de 86,5 milions d’euros i possible ampliació fins a 138,5 milions.
  • L’objectiu és garantir atenció de qualitat i continuada.

Centres educatius

  • Convenis amb Diputació de València, Diputació d’Alacant i Ajuntament de València per mantenir col·legis i escoles infantils, amb una inversió global de més de 4,2 milions d’euros.

Nombraments

  • Ruth María Merino Peña: Secretaria autonòmica de Representació davant la UE i Comunitats Autònomes.
  • Juan Martínez Otero: Director general de Relacions amb les Corts.
  • Jorge Bellver Casaña: Director general de Transparència.
  • José Salvador Tárrega Cervera: Director general de Participació.
  • Sabina Goretti Galindo: Secretaria autonòmica de Medi Ambient i Territori.
  • Lourdes Pérez Berna: Directora general de l’Aigua i Desenvolupament Rural.

