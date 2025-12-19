La manifestació del sector agrari a Brussel·les frena el tractat amb el Mercosur

La Comissió Europea proposa ajornar el tractat amb el Mercosur després de la històrica manifestació de 20.000 agricultors a Brussel·les.
AVA-ASAJA reclama garanties de reciprocitat, controls fitosanitaris i clàusules de salvaguarda per protegir el sector espanyol.
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) celebra que la Comissió Europea hagi proposat als països del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai) ajornar la signatura del tractat comercial, després dels recels mostrats per França i Itàlia arran de la manifestació del sector agrari celebrada ahir a Brussel·les.
La protesta, històrica i sense precedents, va reunir uns 20.000 agricultors i va comptar amb representants de les 40 organitzacions agràries més importants d’Europa (entre elles ASAJA, COAG i UPA a Espanya), integrades en l’associació Copa-Cogeca i procedents dels 27 Estats membres de la Unió Europea.
Reclamacions del sector espanyol
AVA-ASAJA exigeix al Govern espanyol que actuï com França i Itàlia, rebutjant l’acord amb Mercosur fins que s’introdueixin garanties suficients de reciprocitat en l’exportació de productes agraris, es endurisquen els controls per prevenir noves plagues i s’adoptin clàusules de salvaguarda efectives per evitar el desgast dels preus en origen a Europa.
El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha alertat que el tractat, sense un estudi d’impacte real i objectiu, incrementarà la competència deslleial, com ja ha passat amb acords amb Sud-àfrica, el Marroc o Egipte. També ha advertit que l’entrada de productes prohibits a la UE, com ara carn amb hormones, afectaria tant els productors europeus com els consumidors, en termes de preu, qualitat i seguretat alimentària.
En referència a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, Aguado ha assenyalat que les clàusules de salvaguarda proposades no protegeixen el sector agrari, i ha demanat que Espanya defensi el seu sector primari abans que siga massa tard.
Altres reivindicacions del sector agrari
Durant la manifestació, els agricultors també van reclamar una Política Agrícola Comuna (PAC) suficientment finançada, així com una simplificació burocràtica que reduïsca els costos de producció i aporte seguretat jurídica a les explotacions.
Després de la protesta, el president d’ASAJA, Pedro Barato, va traslladar les reivindicacions del col·lectiu als comissaris d’Agricultura, Medi Ambient i Pressupostos.