LA UNIÓ aconsegueix ajornar la signatura de l’Acord UE-Mercosur i incloure els cítrics com a producte sensible

LA UNIÓ aconsegueix ajornar la signatura del tractat UE-Mercosur i incloure els cítrics com a producte sensible amb mesures de salvaguarda.
L’organització denuncia el dèficit comercial amb el Mercosur i reclama protecció per als agricultors i ramaders espanyols i valencians.
La Unió Llauradora i Ramadera (LA UNIÓ) ha destacat que la seva pressió contínua, tant en els despatxos com amb protestes a València i Madrid, ha aconseguit retardar un mes la signatura del lesiu Acord d’Associació UE-Mercosur prevista inicialment al Brasil, així com alguns assoliments rellevants per al sector agrari espanyol.
Entre les conseqüències positives destaquen la inclusió del cultiu dels cítrics com a producte sensible, juntament amb aus de corral, carn de boví, arròs, mel, ous, all, etanol i sucre, dins de les mesures de salvaguarda. Això permetrà activar investigacions i mesures provisionals davant augment de les importacions o baixades de preu significatives, amb un termini de resposta de 21 dies després de la notificació.
Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, ha indicat que “incloure els cítrics com a producte sensible és una xicoteta victòria”, tot i que les clàusules de salvaguarda per a productes frescos no són massa eficients, ja que el mal sovint arriba abans que s’apliquin. Per això, Peris aposta per l’establiment d’aranzels durant el període de campanya de cítrics, de l’1 de setembre al 30 de novembre.
Un estudi recent de LA UNIÓ constata que la balança comercial agrària entre els països del Mercosur i Espanya és clarament deficitària per als productes més afectats. Els resultats principals són:
- Arròs: dèficit de 133.850 tones (exportem 169 Tm i importem 134.019 Tm).
- Cítrics frescos i suc: diferència desfavorable de 58.297 Tm (importem 73.887 Tm i exportem 15.590 Tm).
- Sector avícola: dèficit de 28.018 Tm (tot importat).
- Sector boví: dèficit de 14.317 Tm.
- Sector apícola: dèficit de 6.152 Tm.
Carles Peris critica que, amb aquestes dades, no s’entén l’entusiasme del president del Govern, Pedro Sánchez, pel tractat. Segons Peris, hauria de sumar-se a les reticències de França i Itàlia i defensar els agricultors i ramaders espanyols i valencians en lloc dels països del Mercosur.