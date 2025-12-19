L’Ajuntament d’Alzira presenta els pressupostos per al 2026 amb un increment del 5,4%

Els pressupostos municipals d’Alzira per a 2026 superen els 54 milions d’euros, amb un increment del 5,4% respecte a 2025, i reforcen àrees com urbanisme, serveis socials i esport.
Els comptes prioritzaran la resiliència davant catàstrofes, el benestar de les persones, la cohesió social i el desenvolupament econòmic i cultural del municipi.
L’equip de govern de l’Ajuntament d’Alzira ha presentat este matí a la premsa el projecte de pressupostos municipals per a l’any vinent. Uns comptes que es converteixen en un dels pressupostos més elevats de la història de la ciutat, amb una xifra global que supera els 54 milions d’euros. Una quantitat que ha augmentat un 5,4% respecte als pressupostos de 2025 i que, segons l’alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez, servirà per reforçar diferents àrees municipals i impulsar accions de govern inclusives i necessàries.
Els pressupostos per a l’any 2026 s’emmarquen en un context de creixement econòmic per a Alzira. Un dels factors clau és que el municipi ja no compta amb deute bancari, fet que permet una major capacitat financera i més marge de maniobra a l’hora de planificar i executar polítiques municipals.
Enguany, els pressupostos municipals venen marcats per la DANA, i un dels pilars ha sigut treballar per previndre futures catàstrofes climàtiques.
Els 54,7 milions d’euros es tradueixen en una aposta per la resiliència i per una ciutat més amable. A banda de les obres previstes, com el nou Palau de Justícia o el Parc de Bombers, els pressupostos inclouen actuacions en les faixes perimetrals, la millora del programa Emplea Xúquer i la neteja dels paratges naturals.
Els carrils bici també formaran part del projecte, amb l’objectiu de connectar l’Institut Lluís Suñer amb la resta de la ciutat.
La segona branca de treball és la dedicada a cuidar de les persones i la ciutat, amb increment en l’assistència a les persones dependents, així com el manteniment de les escoles i les polítiques de sanitat, com el control de plagues o l’ADN Caní.
En matèria esportiva, els comptes contemplen un increment en el manteniment de les instal·lacions municipals, així com diverses actuacions pendents, entre elles la finalització del Fontana Mogort. A més, gràcies a les ajudes vinculades a la DANA, es preveu la creació de noves pistes semicobertes i la reparació del sostre del Palau d’Esports.
Un altre dels eixos destacats del pressupost és el de cohesió social i cultural, amb un 2026 marcat per dos esdeveniments rellevants: la commemoració de l’Any Jaume I i la celebració de la Trobada d’Escoles en Valencià, que serviran per dinamitzar la vida cultural i educativa d’Alzira.
Finalment, els pressupostos també aposten per una ciutat més pròspera i eficient, amb mesures estructurals dins de l’Ajuntament, com la implantació de la carrera professional horitzontal i la creació d’una societat pública de serveis. A través d’IDEA, es donarà continuïtat als programes d’ocupació i comerç, al desenvolupament del polígon de la carretera d’Albalat i al nou projecte d’ocupació NEXE.
Uns comptes que neixen d’un escenari d’estabilitat institucional i que tenen com a objectiu continuar avançant cap a una Alzira més resilient, cohesionada i amb majors oportunitats de futur per a la ciutadania.