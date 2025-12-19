L’IES Enric Valor de Picanya recapta 400€ en el seu concurs solidari de pastissos

L’institut Enric Valor de Picanya ha recaptat vora 400 euros en una nova edició del seu concurs solidari de pastissos, interromput per la DANA.
En esta ocasió, el projecte a què es destinen els fons queda a casa, ja que està impulsat pel cuiner del centre, Toni Gómez Magraner.
Una iniciativa organitzada des dels equips de Patis Actius, AMPA i Pigmalió.
El concurs ha comptat amb la participació de tota la comunitat educativa. Alumnat i professorat podien cuinar el seu pastís, encomanar-lo en un forn tradicional o simplement comprar els tickets per un euro i tastar tres de les coques més solidàries de l’Horta Sud. A més, la millor presentació, el millor sabor i el pastís més saludable, sostenible i solidari han estat premiats amb entrades de cinema.
Així, l’IES Enric Valor continua alçant-se amb fermesa i humanitat després de la DANA. La implicació de tota la comunitat educativa —professorat, alumnat, equip directiu, famílies i personal del centre— ha teixit una xarxa de solidaritat que farà arribar, de primera mà, ajuda i esperança a les persones més vulnerables de la zona zero.