Sanitat prepara una nova normativa per a les bosses d’ocupació temporal en institucions sanitàries

La Conselleria de Sanitat prepara una nova normativa per agilitar i unificar la gestió de les bosses d’ocupació temporal en institucions sanitàries.
Es mantindran les inscripcions a les categories deficitàries i es posposa la nova edició fins a l’aprovació de la normativa.
La Conselleria de Sanitat, a través de la Direcció General de Personal, està treballant en l’elaboració d’una nova normativa de regulació de les bosses d’ocupació temporal per a les institucions sanitàries, amb l’objectiu de agilitar els procediments i adaptar-los a la normativa europea en matèria de contractació temporal.
Així mateix, aquesta regulació pretén unificar la normativa vigent, mitjançant la refundició de l’Ordre 4/2019 i del Decret 76/2024, amb la finalitat d’eliminar la dispersió normativa i resoldre els problemes de rigidesa de la normativa actual.
Durant la reunió de la Comissió Central de Seguiment de les Llistes d’Ocupació Temporal, convocada per la Direcció General de Personal, es va informar els representants sindicals sobre les propostes de la futura normativa i es va acordar:
- Finalitzar l’edició 2025 el pròxim 31 de desembre tal com estava previst.
- Mantenir les inscripcions a les llistes de reserva en les categories considerades deficitàries.
- Posposar la convocatòria d’una nova edició fins a l’aprovació de la futura normativa, que es tramitarà de manera àgil durant els pròxims mesos.
Aquesta iniciativa s’emmarca en l’objectiu de garantir una gestió més eficient de les contractacions temporals i millorar la transparència i l’equitat en l’accés a les places del sistema sanitari.