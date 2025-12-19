Simulacre d’emergències a l’IES José María Parra d’Alzira

L’IES José María Parra celebra un simulacre d’evacuació per reforçar la seguretat i la prevenció davant emergències.
Alumnat, professorat i bombers posen en pràctica els protocols d’actuació en una jornada formativa amb la participació de l’Ajuntament.
Dins del programa d’aprenentatge per a actuar en situacions d’emergència, esta setmana s’ha celebrat un simulacre d’evacuació a l’IES José María Parra, amb l’objectiu de millorar la prevenció i la formació en emergències en els centres educatius d’Alzira.
El simulacre va comptar amb la participació de l’alcalde d’Alzira i la regidora d’Educació, així com del Consorci Provincial de Bombers, que va coordinar l’operatiu juntament amb el personal docent i no docent del centre, posant en pràctica els protocols d’evacuació i autoprotecció davant possibles situacions d’emergència.
Durant l’exercici, l’alumnat i el professorat van seguir les indicacions per a una evacuació ordenada i segura, comprovant els temps de resposta i l’eficàcia dels procediments establerts. Tant l’alcalde com la regidora van subratllar la importància d’este tipus d’activitats per garantir la seguretat de la comunitat educativa i fomentar una cultura de la prevenció des de l’àmbit escolar.
Els simulacres permeten que tant l’alumnat com el personal dels centres educatius coneguen com actuar en cas de necessitat, reduint la por i la incertesa, i millorant la capacitat de resposta col·lectiva davant situacions d’emergència.
L’Ajuntament d’Alzira ha volgut agrair la col·laboració del Consorci Provincial de Bombers, així com la implicació de l’equip directiu, el professorat i l’alumnat de l’IES José María Parra, per fer possible el correcte desenvolupament del simulacre.