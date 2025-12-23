El CIM de Sueca celebra un Nadal intergeneracional amb l’alumnat de la ludoteca

Activitat intergeneracional uneix l’alumnat de la ludoteca i els usuaris del CIM per Nadal
Balls, nadales i intercanvi de felicitacions celebren la festa i fomenten la convivència
Usuaris i usuàries del Centre Integral de Majors de Sueca i l’alumnat de la Ludoteca Municipal han realitzat una activitat intergeneracional per celebrar el Nadal
Els xiquets i xiquetes de 3 a 9 anys han disfrutat junt a les monitores de les coreografies nadalenques preparades per les persones majors que assisteixen a les classes de ball del CIM
Els més menuts han interpretat balls tradicionals i han cantat nadales davant d’un públic entusiasta
La festa ha finalitzat amb una coreografia conjunta i amb l’intercanvi de targetes de felicitació nadalenca entre la xicalla i els usuaris del CIM per desitjar-se mútuament unes bones festes