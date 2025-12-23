La Conselleria d’Agricultura revisa les actuacions de millora al Barranc del Tramusser de Benifaió

Personal tècnic de la Conselleria d’Agricultura i de la direcció d’obra han visitat la zona junt a l’alcaldessa de Benifaió, Marta Ortiz
Entre les millores, amb una inversió de prop de 60.000€, destaca la instal·lació d’un nou tancat al “barranquet”, la neteja del llit del barranc, la retirada del balast i la reparació del tub danyat al passeig del barranc, així com reparacions en les voreres
Benifaió també realitzarà obres en les vies a través del Ministeri per evitar inundacions i millorar el drenatge del Barranquet i del Tramusser, actuacions que començaran previsiblement al 2026