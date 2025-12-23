L’Ajuntament de Paiporta treballa en un protocol davant les emergències climàtiques.

La Regidoria d’Educació va reunir la comunitat educativa per millorar la coordinació i actuacions davant alertes meteorològiques que puguen afectar els centres escolars i la conciliació familiar
La reunió va comptar amb representants municipals, tècnics d’Educació, inspectors, equips directius i membres de les AMPAs i Interampa
En cas de canvi en el nivell d’alerta, l’activitat lectiva es reprendrà segons la informació d’AEMET i les condicions de seguretat
Centres amb jornada contínua mantindran activitats extraescolars a la vesprada
Centres amb jornada partida obriran tan prompte com siga possible i mantindran extraescolars
Centres amb activitat vespertina com el CFPA i FP de la Sènia reprendran classes segons horari habitual
El servei de menjador no s’oferirà si el canvi d’alerta es produeix després de les 7 h del matí
S’han revisat els protocols vigents, mecanismes d’avís i possibles dificultats davant canvis sobtats d’alerta per garantir la seguretat de l’alumnat i una millor resposta per a les famílies