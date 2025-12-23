RIBERA
TELEVISIÓ

L’Associació Valenciana d’Agricultors denuncia incompliments en contractes de cítrics i caquis

AVA alerta de la creixent onada d’incompliments de contractes de compravenda per part de operadors comercials privats

Molts compradors no compleixen amb la recol·lecció abans de la data del contracte o del moment òptim de maduració, provocant que la fruita es quedi a l’arbre i perdi valor comercial

Els problemes s’han multiplicat amb les mandarines primerenques, afectades per les importacions sud-africanes i les pluges recents, així com en menor mesura amb el caqui

Els associats damnificats denuncien casos on només es recull una part de la producció, fruita sobremadurada o fins i tot sense recol·lecció

AVA insta els agricultors a recopilar documentació contractual, contactar amb els serveis jurídics d’AVA i defensar contractes clars amb preu en euros per quilo, sense IVA ni corretatge, evitant clàusules abusives

L’entitat reclama a les administracions competents un major control dels contractes agraris i una aplicació efectiva de la Llei de la Cadena Alimentària per protegir els productors i garantir relacions comercials justes i equilibrades

