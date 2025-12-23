Papà Noel avança els regals de Nadal als animals de BIOPARC València

Papà Noel reparteix regals i aliments especials als animals com a part dels programes d’enriquiment ambiental
Una iniciativa nadalenca que combina benestar animal, educació i conservació de la biodiversitat
BIOPARC València ha donat inici a la celebració del Nadal amb una de les seues cites més esperades: la visita de Papà Noel als animals del parc, una acció especial que combina espectacle, educació i benestar animal.
Paquets de colors, decoració nadalenca i aliments adaptats a cada espècie han sorprès lleons, suricates, lèmurs, goril·les, mangabeis, porcs espins, aus diverses i, de manera molt especial, les cries d’elefant Makena i Malik, que han gaudit jugant amb les caixes i degustant les seues “llepolies” favorites com pastanagues, porros, cebes o tomàquets.
Papà Noel ha recorregut els diferents hàbitats del parc —la sabana, el bosc equatorial, els aiguamolls, la cova de Kitum i l’illa de Madagascar— i fins i tot s’ha submergit en l’aquari dels hipopòtams, l’única visió subaquàtica d’esta espècie a Espanya, per a dipositar els aliments més desitjats.
Aquestes activitats formen part dels programes d’enriquiment ambiental, que aporten estímuls nous i reptes als animals, fomentant la seua exploració, el joc i conductes naturals, alhora que milloren la seua activitat física i mental. Les nombroses famílies i visitants que han acudit a BIOPARC durant el Nadal han pogut viure de prop esta experiència, consolidada ja com una visita imprescindible en estes dates.
A més, fins al 6 de gener, BIOPARC ofereix la promoció BIONadal, adreçada al públic infantil de 4 a 12 anys, amb entrada d’un dia o Passe B! anual per només 1 euro. Esta aportació es destina íntegrament a la conservació d’espècies en perill d’extinció a través de la Fundació BIOPARC.
Amb esta iniciativa, BIOPARC València reforça el seu compromís amb un oci responsable i amb causa, apropant la ciutadania a la natura salvatge i sensibilitzant sobre la importància de protegir la biodiversitat.