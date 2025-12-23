València aprova proposar a la Generalitat Valenciana la proposta de canvi de nom

El Ple municipal de l’Ajuntament de València va aprovar elevar a la Generalitat Valenciana la proposta de canvi del topònim oficial de la ciutat a la doble denominació Valéncia (amb accent) i Valencia (sense accent)
La iniciativa ha comptat amb els vots favorables de l’equip de govern (PP i Vox) i amb el vot en contra de l’oposició (Compromís i PSPV-PSOE)
L’expedient continuarà la seua tramitació administrativa i serà remés a la Generalitat, organisme competent per determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana
El govern municipal defensa que el procediment compleix la normativa vigent i aporta fonaments jurídics suficients, indicant que no es tracta d’un procés contra la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) sinó d’una proposta sobre la qual s’haurà de pronunciar
Els grups de l’oposició rebutgen la iniciativa, considerant que respon a motius polítics, suposa un menyspreu al paper de l’AVL i que l’expedient no inclou informe específic ni estudi d’impacte econòmic
Ara serà la Generalitat Valenciana qui haurà de decidir sobre el futur del nom oficial de la ciutat de València