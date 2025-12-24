El Nadal s’encareix: pugen els preus dels aliments i canvien els hàbits de compra

Els aliments nadalencs pujen més d’un 10 %, i molts consumidors opten per plats preparats
Malgrat l’encariment, el menjar nadalenc segueix sent sinònim de reunió i tradició familiar
Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris, els preus dels aliments més habituals dels Nadals han pujat un 10,3% de mitja en menys d’un mes fins arribar en alguns casos a màxims històrics, com el pernil ibèric, el corder de llet, el redó de vedella, el polit sencer, la magrana i la pinya.
Amb esta pujada, és cada vegada més la gent que aposta pels prats preparats, i és que quasi cap llar es resistix a estes solucions, que cada any tenen més espai en els supermercats i en la indústria, i que també es visten de gala per a omplir les taules de Nadal, sense embrutar la cuina ni encendre els fogons.
Segons les dades de la consultora Worldpanel by Numerator, el llest per a menjar es troba en plena expansió i registra ja un 98,6% de penetració anual, és a dir, pràcticament tots els consumidors ho compren almenys una vegada al llarg de l’any.
No obstant, en estes festes nadalenques, son molts els veïns i els veïnes de la ribera que continuen preparant el menjar a casa.
Ja siga menjar preparat o cuinat a casa, i amb els preus pels núvols, els dies de Nadal continuen sent dates per a reunirse, celebrar i compartir.