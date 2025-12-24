La Generalitat retira 800 tones d’escombraries i finalitza el dispositiu especial a Turís després d’invertir 200.000 euros

La Generalitat finalitza el dispositiu especial i retira 800 tones de residus post-DANA amb una inversió de 200.000 euros
Ajudes i gestió sostenible de residus acceleraran la recuperació de famílies i empreses afectades
La Generalitat ha retirat prop de 800 tones d’escombraries procedents de la reconstrucció posterior a la DANA a Turís, finalitzant així el dispositiu especial habilitat per a la gestió d’aquests residus, amb una inversió de 200.000 euros.
El comissionat per a la Recuperació, Raúl Mérida, ha visitat el punt d’acopi local de residus, on ha destacat que aquesta iniciativa ha garantit una gestió eficaç i sostenible dels escombraries, ha facilitat la mobilitat a la zona i ha accelerat el retorn a la normalitat.
Abans de la visita, Mérida es va reunir amb l’alcalde de Turís, Francisco Ricau, i van signar l’acta de clausura del punt de residus. Segons el comissionat, “la gestió segura dels escombraries, incloent residus voluminosos i materials perillosos com pots de pintura i dissolvents, és fonamental per al medi ambient”.
Aquesta actuació s’emmarca dins del pla més ampli de la Generalitat per a la retirada de residus post-DANA, que actualment afecta 19 municipis i compta amb una inversió global de 30 a 40 milions d’euros, sumant-se als 224 milions destinats a retirar més d’un milió de tones de residus a tota la Comunitat Valenciana després del 29 d’octubre de 2024.
Ajudes a Turís
A més, la Generalitat ha destinat 5,8 milions d’euros en ajudes directes i àgils per a reconstruir famílies i empreses afectades per la DANA. La partida més destacada, 2,5 milions d’euros, ha cobert la pèrdua de béns i enseres de primera necessitat.
Segons Mérida, “aquestes iniciatives mostren l’esforç sense precedents del Consell per a retornar l’estabilitat a les famílies i empreses dels municipis afectats”.