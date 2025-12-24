Les compres d’última hora omplin els carrers i donen l’últim impuls al comerç local

Les compres d’última hora tornen a ser protagonistes als carrers comercials del municipi a mesura que s’acosten les dates més assenyalades del calendari.
Des de primera hora del matí i fins ben entrada la vesprada, el moviment és constant: botigues plenes, gent entrant i eixint amb bosses i una sensació general de presses per arribar a temps amb els regals.
Els comerciants expliquen que estos últims dies són fonamentals per a tancar la campanya, ja que concentren un volum important de vendes. Molts clients arriben sense una idea clara i busquen orientació ràpida, fet que converteix el tracte directe en un valor afegit. Productes pràctics, regals personalitzats i articles de proximitat són algunes de les opcions més demandades, sobretot entre aquells que volen encertar malgrat la falta de temps.
Les compres presencials continuen tenint un pes destacat en estos moments finals, especialment per la immediatesa i la possibilitat de veure i tocar el producte. Des del comerç local també assenyalen que l’ambient nadalenc i la decoració dels carrers ajuden a animar el consum i a fer més atractiva l’experiència de compra.
Pel que fa als compradors, les raons per deixar les compres per a l’últim moment són diverses. Alguns ho fan per obligacions laborals o familiars, mentre que altres confien a trobar inspiració en estos dies. També hi ha qui assumeix les presses com una part inevitable d’estes dates, vivint-les amb una barreja de nervis i emoció.
En definitiva, les compres d’última hora no només reflectixen els hàbits de consum, sinó que també mostren la vitalitat dels carrers comercials, que es converteixen en punts de trobada plens d’activitat, llums i ambient festiu en els dies previs a les celebracions.