Metrovalencia ofereix servei especial per a facilitar l’accés a la Fira de la Infància i la Joventut – Expojove

Serveis especials de tramvia i metro per a facilitar l’accés a Expojove 2025-26
Horaris ampliats i informació de servei per a gaudir de la Fira de la Infància i la Joventut
Del 26 de desembre de 2025 al 4 de gener de 2026, Metrovalencia habilita serveis especials per a la Línia 4 de tramvia fins a Fira València, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la Fira Internacional de València i a la Fira de la Infància i la Joventut, Expojove 2025-26.
A més del tramvia, també es pot accedir a Fira València mitjançant la Línia 2 de Metrovalencia fins a l’estació Les Carolines/Fira, la parada més pròxima.
Horaris del servei especial:
- Dies laborables: 06:00 – 22:00 hores
- Dissabtes, diumenges i festius: 06:00 – 23:00 hores
Per a facilitar la identificació del servei, tots els tramvies que realitzen el trajecte fins a Fira València mostraran aquest destí en el rètol frontal de la unitat.
Informació addicional:
Els usuaris poden consultar horaris i freqüències a través de la web oficial: www.metrovalencia.es, trucar al telèfon gratuït 900 46 10 46 d’Atenció al Client, o contactar a través de la X @metrovalencia i l’app oficial.