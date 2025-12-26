‘𝐋𝐀 𝐕𝐄𝐒𝐏𝐑𝐀̀’ torna a Cullera aquest dissabte 27 de desembre

Cullera celebra ‘La Vesprà’ amb activitats lúdiques i música per a tota la família
Tardeo amb música en directe dels 80, 90 i 2000 al Passeig Dr. Alemany
La festa nadalenca ‘La Vesprà’ se celebrarà a Cullera el dissabte 27 de desembre a partir de les 18:00 h, amb activitats per a tota la família.
Durant l’esdeveniment, els més menuts podran gaudir de jocs, música i balls a la Rambla Sant Isidre, mentre que al Passeig Dr. Alemany tindrà lloc un tardeo amb música en directe dels anys 80, 90 i 2000 a càrrec de Covergente Band.
L’Ajuntament convida a tota la ciutadania a participar en aquesta proposta festiva, pensada per a cantar, ballar i celebrar el Nadal en família.