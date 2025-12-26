RIBERA
MENUL@N: la solució més intel·ligent per al teu restaurant, bar o cafeteria

MENUL@N: el programari tàctil que simplifica la gestió de restaurants, bars i cafeteries

Comandes, cobraments, control d’estoc i informes en temps real en un únic sistema eficient

Encara gestiones comandes i cobraments de manera manual? És moment d’optimitzar el teu negoci amb MENUL@N, el programari tàctil per a hostaleria que et permet tindre-ho tot sota control de forma ràpida, intuïtiva i eficient.

Amb MENUL@N pots gestionar:

  • Comandes i cobraments des de qualsevol punt de venda
  • Control d’estoc i magatzem amb actualització automàtica
  • Connexió directa amb cuina per agilitzar els serveis
  • Gestió de personal i vendes per empleat
  • Informes i estadístiques en temps real per millorar els resultats

Tot en un únic sistema, dissenyat per adaptar-se a les necessitats reals de bars, restaurants i cafeteries.

A més, amb GPS Informatics disposes de:

  • Servei informàtic complet
  • Instal·lació i formació gratuïtes
  • Suport tècnic personalitzat i actualitzacions constants

Modernitza el teu local i simplifica la gestió amb MENUL@N.
Truca’ns al 962 534 068 i informa’t sense compromís.

