MENUL@N: la solució més intel·ligent per al teu restaurant, bar o cafeteria

MENUL@N: el programari tàctil que simplifica la gestió de restaurants, bars i cafeteries
Comandes, cobraments, control d’estoc i informes en temps real en un únic sistema eficient
Encara gestiones comandes i cobraments de manera manual? És moment d’optimitzar el teu negoci amb MENUL@N, el programari tàctil per a hostaleria que et permet tindre-ho tot sota control de forma ràpida, intuïtiva i eficient.
Amb MENUL@N pots gestionar:
- Comandes i cobraments des de qualsevol punt de venda
- Control d’estoc i magatzem amb actualització automàtica
- Connexió directa amb cuina per agilitzar els serveis
- Gestió de personal i vendes per empleat
- Informes i estadístiques en temps real per millorar els resultats
Tot en un únic sistema, dissenyat per adaptar-se a les necessitats reals de bars, restaurants i cafeteries.
A més, amb GPS Informatics disposes de:
- Servei informàtic complet
- Instal·lació i formació gratuïtes
- Suport tècnic personalitzat i actualitzacions constants
Modernitza el teu local i simplifica la gestió amb MENUL@N.
Truca’ns al 962 534 068 i informa’t sense compromís.