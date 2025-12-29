38 veïns desallotjats a La Pobla Llarga a causa de les pluges del cap de setmana

La Pobla Llarga ha estat una de les poblacions greument afectades per la borrasca.
Es van registrar més de 180 litres per metre quadrat en poques hores, i moltes vivendes es troben situades a escassa distància del barranc de Barxeta, una zona especialment vulnerable durant episodis de pluges intenses.
En total, 38 veïns van haver de ser desallotjats de manera preventiva davant l’augment ràpid del cabal del barranc. El carrer Llevant va ser un dels punts més afectats, amb aigua entrant per les finestres de les cases, una situació encara més greu que la viscuda durant la DANA d’octubre de 2024.
L’operatiu d’emergència va actuar amb rapidesa per garantir la seguretat de les persones, i molts veïns van poder tornar als seus domicilis cap a la mitjanit. Amb la pluja ja cessada, el municipi tracta de recuperar la normalitat.