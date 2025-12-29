AVA-ASAJA alerta de pèrdues de 75.000 tones de cítrics i reclama agilitat en peritacions i controls comercials

AVA-ASAJA alerta de la pèrdua de 75.000 tones de cítrics a causa de pluges i retard en la recol·lecció.
L’organització reclama agilitat en peritacions i controls comercials per protegir els agricultors afectats.
Els efectes de les pluges i els retrasos en la recol·lecció situen el valor econòmic de la producció afectada en 31 milions d’euros a desembre.
Les últimes precipitacions de fins a 250 litres per metre quadrat han agreujat els efectes d’un desembre plujós sobre l’agricultura valenciana. Segons AVA-ASAJA, els agricultors perdran més de 75.000 tones de cítrics, principalment clemenules a Castelló, per excés d’humitat i problemes de pixat i podredumbre derivats dels retrasos en la recol·lecció per part d’alguns comerços. El valor econòmic de la producció afectada és de 28 milions d’euros, i sumant les pèrdues directes del darrer temporal, el total de desembre arriba a 31 milions d’euros.
Els danys localitzats afecten cítrics, caquis i hortalisses a causa de desbordaments de cursos d’aigua, arrossegament de terres i inundació d’infraestructures, sobretot a La Ribera Alta, La Ribera Baixa i La Safor. Les pluges han vingut acompanyades en ocasions de pedres, amb zones especialment castigades com Simat de la Valldigna (Pla de Corrals), Barxeta i Quatretonda, i possibles sinistres a Torrent, Alginet, Sueca, Picassent i Alcàsser.
Tot i que les varietats de cítrics de segona meitat de campanya han reaccionat bé a les pluges, es mantenen riscos en algunes varietats de mitja estació. Els horticultors afronten camps impracticables i sobrecostos per aplicar tractaments fungicides per prevenir futurs atacs de fongs.
Per això, AVA-ASAJA reclama a Agroseguro agilitar les peritacions en els camps afectats per pedres i pluges persistents, perquè els agricultors rebin ràpidament les indemnitzacions corresponents. A més, l’organització exigeix a les administracions competents en cadena alimentària que endureixin els controls sobre el compliment dels contractes agraris i la llei de la Cadena Alimentària, amb l’objectiu de protegir els productors de possibles abusos comercials.