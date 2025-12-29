Comença l’Any Jaume I en commemoració del 750é aniversari de la mort del rei

Alzira enceta un any de commemoracions culturals, educatives i festives dedicades a Jaume I.
La ciutat inicia els actes amb la processó cívica i el lliurament de les Insígnies d’Or el 30 de desembre.
Alzira dona inici a l’Any Jaume I, una commemoració que recorda el 750é aniversari de la mort del rei Jaume I, amb un ampli programa d’activitats culturals, educatives i festives que s’estendrà al llarg de tot l’any 2026.
Els actes començaran oficialment el 30 de desembre de 2025, data en què es commemora l’entrada del rei a la ciutat, amb la celebració de la processó cívica i el lliurament de les Insígnies d’Or als alzirenys, alzirenyes i entitats més destacades.
Una ciutat engalanada per a una efemèride històrica
Amb motiu d’esta commemoració, l’Ajuntament d’Alzira ha engalanat els carrers del recorregut de la processó cívica, repartint 150 banderes i cartells amb la imatge institucional de l’Any Jaume I entre el veïnat i els edificis municipals, per tal que puguen lluir als balcons i finestres durant tot l’any.
També s’han instal·lat banderoles amb imatges i frases del Llibre dels Fets als fanals de la ciutat, així com una tanca commemorativa a l’entrada d’Alzira. El logotip institucional, inspirat en l’Aureum Opus i que representa el monarca tocant l’arpa, formarà part de tota la documentació i publicitat municipal durant 2026.
Un ampli programa d’activitats culturals i educatives
Els diferents departaments municipals i entitats locals han preparat un extens calendari d’activitats, entre les quals destaquen:
- Museu Municipal (MUMA):
- Calendari municipal dedicat a les petjades de Jaume I a Alzira, amb una edició especial de 9.500 exemplars i una carpeta col·leccionable amb il·lustracions signades per Lídia Boix.
- Concerts, música de cambra, exposicions immersives, visites teatralitzades guiades per Ginesa, l’amant alzirenya del rei, i una maqueta de la Casa Reial.
- Educació:
- Visites guiades al MUMA preparades a les aules amb materials didàctics i jocs.
- Turisme:
- Noves rutes “Caminant amb Jaume I”, pels espais de la ciutat vinculats al monarca.
- SERVaL (Promoció i Ús del Valencià):
- Xarrades divulgatives, com la de Vicent Baydal, i una exposició itinerant.
- Campanya del sucre amb referències al pas del rei per Alzira.
- Arxiu Municipal:
- Cicle de 8 conferències a càrrec d’experts i jornades de portes obertes per apropar la documentació històrica a la ciutadania i a l’alumnat.
- Cultura:
- Concerts de música antiga i altres activitats que es donaran a conéixer pròximament.
A més, associacions falleres, de Moros i Cristians i altres col·lectius s’han sumat a la commemoració amb actes i publicacions especials.
Actes del 30 de desembre
A partir de les 18.00 hores tindrà lloc la processó cívica, que començarà amb la baixada de la Senyera d’Alzira des de l’Ajuntament i recorrerà els carrers de la Vila, amb l’actuació de la Banda Jove de la Societat Musical d’Alzira en diversos punts del trajecte.
Al final de l’acte es lliuraran les Insígnies d’Or d’Alzira:
- Cultura: Coral Polifònica Ciutat d’Alzira, pel seu 40é aniversari
- Activitats empresarials: Ernesto Ferrandis Nadal
- Humanisme: Eduardo Part Dalmau
- Activitats diverses: La Fúmiga
- Esports: Salvador Hidalgo