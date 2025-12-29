Guadassuar encapçala els registres de pluja d’este diumenge a la Ribera Alta

Guadassuar registra 253 l/m² i encapçala les pluges del diumenge a la Ribera Alta, amb carrers col·lapsats i instal·lacions afectades.
Les autoritats treballen per restablir la normalitat i prevenir nous episodis, amb visites de representants de la Generalitat.
El temporal d’este diumenge ha deixat a Guadassuar acumulats de fins a 253 litres per metre quadrat en alguns punts. Junt a l’Alcúdia a la Ribera Alta i Simat de la Valldigna a la Safor, Guadassuar encapçala els registres de la jornada de pluges, acompanyades de granís en moltes poblacions. Una situació que va deixar a la localitat carrers col·lapsats i nombroses instal·lacions municipals afectades.
Una altra instal·lació afectada va ser la caserna de la policia local, un projecte pendent d’execució després de la DANA.
Pel que fa a les zones més conflictives del municipi, ja identificades després de la DANA del passat 29 d’octubre del 2024, des d’alcaldia assenyalen que ja s’està treballant en allò que està a les seues mans. Al final de la Gran Via s’ha adquirit una parcel·la per conduir les aigües fins a la Séquia Reial. L’alcalde de Guadassuar insisteix en la necessitat d’eixamplar la boca de la séquia de l’Alfarella.
El vicepresident segon de la Generalitat Valenciana, José Luis Díez, ha visitat la població com a part del seu recorregut per municipis afectats per este pluges, com Carlet, Algemesí o Benimodo. Amb tot, la normalitat torna a poc a poc a Guadassuar, que continua treballant perquè totes les instal·lacions afectades puguen tornar a prestar servei el més prompte possible.