La pedania de Cogullada, una de les més afectades per la borrasca d’este cap setmana

El barranc de Barxeta torna a desbordar-se a Cogullada després de pluges intenses, generant alarma entre els veïns.
Les autoritats demanen agilitzar actuacions per evitar futurs inundacions en una zona especialment vulnerable.
Una situació que, segons denuncien veïns i l’alcaldessa, es repeteix de manera constant. Cada vegada que les precipitacions superen una certa intensitat, el barranc de Barxeta es desborda, provocant problemes en l’entorn i generant preocupació entre la població afectada.
Els residents asseguren que no es tracta d’un fet puntual, sinó d’una problemàtica coneguda des de fa temps, que torna a evidenciar-se amb cada episodi de pluges fortes. Reclamen solucions urgents per evitar nous desbordaments i minimitzar els riscos per a les vivendes i la seguretat de les persones.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha estat visitant els carrers de la pedania de Carcaixent, per comprovar l’estat dels carrers i reclamant al govern central agilitzar els tràmits per dur a terme actuacions destinades a evitar inundacions com les del cap de setmana.
Segons les dades registrades, esta població va acumular més de 200 litres per metre quadrat, una quantitat que va fer insostenible el funcionament normal del barranc de Barxeta.
Ara, la població tracta de recuperar la normalitat després d’un nou episodi de pluges intenses que ha posat de manifest la vulnerabilitat de la zona.