LA UNIÓ estima en 3 milions d’euros les pèrdues inicials al camp valencià a causa de les pluges

Les pluges i el granissol provoquen pèrdues inicials de 3 milions d’euros al camp valencià.
LA UNIÓ reclama ajudes i mesures urgents per pal·liar els danys a cítrics, caqui i hortalisses.
Els danys afecten unes 23.000 hectàrees a diverses comarques de València i Alacant, principalment cítrics, caqui i hortalisses.
Segons LA UNIÓ Llauradora, les pluges dels últims dies, acompanyades de pedra en alguns casos, han provocat pèrdues inicials d’uns 3 milions d’euros, encara que caldrà valorar més danys i l’evolució dels cultius. El radi d’acció és d’unes 23.000 hectàrees, situades principalment a la Ribera Alta, Ribera Baixa, l’Horta Sud, La Safor, la Vall d’Albaida, la Costera i la Marina Alta.
Els cultius més afectats són cítrics pendents de recol·lecció (taronges i mandarines), caqui i hortalisses com la creïlla. Els danys es deuen a l’impacte de pedra, el pixat, l’aiguat i l’excés d’humitat, amb un augment de costos previst per tractaments fungicides. A més, les fortes pluges han causat arrossegament de terres i danys en infraestructures de reg.
En les zones no afectades, les pluges són beneficioses, ja que estalvien reg, recarreguen embassaments i aqüífers, regeneren pastures i basses per a ramaderia, milloren el calibre dels cítrics i netegen els arbres davant plagues o malalties.
Per pal·liar els danys, LA UNIÓ reclamarà:
- Repartiment gratuït i urgent de fungicides i cicatritzants.
- Agilitar peritacions d’Agroseguro i cobrament ràpid d’indemnitzacions.
- Exempcions de franquícies en assegurances agràries per danys extraordinaris.
- Ajudes directes de la Generalitat i condonació d’IBI de parcel·les i construccions afectades.
- Bonificació del 50% i ajornament del 50% de les quotes de la Seguretat Social per autònoms agraris afectats.
- Reducció de l’índex de rendiment net en l’IRPF per danys superiors al 30% i augment del 20% de despeses de difícil justificació.
- Línies de crèdit preferencials a cinc anys amb un any de manca i bonificació total d’interessos per explotacions afectades.