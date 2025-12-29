L’Alcúdia recupera la normalitat després d’un temporal que ha deixat fins a 250 l/m²

Les intenses pluges d’este diumenge van deixar a l’Alcúdia acumulats de fins a 250 litres per metre quadrat, un dels registres més elevats a la comarca de la Ribera Alta junt al de Guadassuar.
A hores d’ara, la situació al nucli urbà està controlada, tot i que al matí encara es treballava per restablir les instal·lacions esportives, completament negades per l’aigua.
La zona més afectada va ser el pas inferior de la línia de metro, que va rebassar els 2,70 metres i que hui encara es trobava tancat al pas. Alguns veïns assenyalen que este és un problema recurrent per falta de drenatge. Pel que fa als projectes en marxa per prevenir futures catàstrofes com la DANA del 29 d’octubre del 2024, Boix n’assenyala dos fonamentals.
El president de la Generalitat Valenciana, Pérez Llorca, ha visitat la població, subratllant el compromís del Consell amb la reconstrucció dels pobles afectats. Ha visitat el despatx d’alcaldia i després el pas inferior de la línia de metro, abans de continuar a Carcaixent.
Durant la jornada, a l’Alcúdia va caure el fals sostre d’una casa i un cotxe va quedar atrapat al pas inferior, sense registrar-se danys personals.