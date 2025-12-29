Pluges extremes a València: més de 200 avisos i rescats sense víctimes

El Consorci de Bombers de València gestiona més de 200 intervencions per les pluges, incloent rescats a Torrent i Carcaixent.
Els serveis d’emergència actuen sense incidents personals, amb buidatges d’aigua i vigilància de rius i barrancs.
El Consorci Provincial de Bombers de València ha gestionat més de 200 avisos relacionats amb les pluges a la província de València d’este diumenge. Destaquen els buidatges d’aigua, rescats en vehicles i cases i revisió de l’estat de baixos i terrases de vivendes.
A més d’intervencions i atenció telefònica, també s’ha realitzat tasca de vigilància de rius i barrancs per part de les BRIFO i les unitats de bombers forestals de GVA. A Torrent, les dotacions del Consorci rescataren set persones atrapades en els seus vehicles al Barranc de l’Horteta. L’actuació es va poder resoldre sense danys personals.
A Carcaixent, dos persones de 90 anys amb problemes de mobilitat hagueren de ser rescatades a sa casa pels bombers d’Alzira i el GERA en embarcació del Consorci. Foren evacuats des d’una planta baixa fins a lloc segur.
Les pluges d’este diumenge han deixat acumulats de més de 250 litres per metre quadrat en comarques com la Ribera i la Safor.