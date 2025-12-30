Alzira fa balanç positiu del 2025 i demana a Generalitat col·laboració per desbloquejar grans projectes

Recuperació post-DANA i inversions destacades en serveis i esports
Col·laboració amb la Generalitat i grans projectes per al 2026
L’Ajuntament d’Alzira fa un balanç positiu del 2025, marcat per la reconstrucció després de la DANA, el treball en emergència climàtica i les grans inversions en àrees com els serveis socials o els esports.
Pel que fa a la recuperació del municipi després de la DANA, es calculen 20 milions d’euros en projectes que hauran d’executar-se en els pròxims dos anys. Per això, la gestió dels expedients de la reconstrucció es converteix en un objectiu prioritari.
Precisament, la urgència de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per desbloquejar grans projectes a Alzira és una de les reivindicacions per al 2026. La Torre dels Coloms, la Casa Reial, les rotondes de La Barraca o el Pla Edificant són només alguns dels exemples.
La primera tinent d’alcalde ha destacat la millora dels polígons industrials i l’esforç per a reforçar les EGM o Entitats de Gestió i Modernització, així com l’ús responsable del pressupost de l’àrea de Festes.
En matèria d’inundacions, el Pont de Xàtiva i l’ampliació del Barranc de la Casella són projectes molt esperats. L’habitatge també és un dels temes que preocupa al consistori, amb l’anunci d’una iniciativa per construir vivenda de protecció oficial per a joves a Alzira promoguda per l’empresa que va adquirir els terrenys del centre comercial de Vilella. Així mateix, la salut del tripartit ha ocupat un espai en la reflexió sobre l’any que acaba, amb la confirmació que la coalició funciona i es revalidarà si arriba l’oportunit