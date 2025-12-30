Barrachina critica l’increment del cabal del Tajo que asseca Alacant

Barrachina alerta que l’augment del cabal ecològic del Tajo perjudica l’agricultura alacantina
Els cítrics, principal motor econòmic de la zona del transvasament, en perill
Crítica al Govern d’Espanya per l’enviament excessiu d’aigua a Portugal
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciat que “el Govern d’Espanya perjudica novament l’agricultura de la província d’Alacant al permetre augmentar de manera arbitrària el cabal ecològic del Tajo, beneficiant només Portugal amb més aigua i reduint els recursos per a l’agricultura local”.
Barrachina ha assenyalat que “les decisions de l’Executiu central respecte al transvasament poden acabar amb l’agricultura, incrementar el risc d’incendis forestals i augmentar les possibilitats d’inundacions”, afegint que “preferixen Portugal inundat mentre assequen la despensa d’Europa”.
El conseller ha alertat que l’abandó dels camps i la tala de fins a 10 milions d’arbres “condueix directament a la desertificació de la zona i a la desaparició d’una agricultura que retorna en forma de riquesa tota la solidaritat hídrica que rep”.
Com a exemple, Barrachina ha destacat que a la província d’Alacant, aproximadament el 67,2 % de la superfície regada amb aigua del transvasament es dedica al cultiu de cítrics com la taronja, mandarina o llimona, que generen riquesa, ocupació i contribució ambiental amb una absorció estimada d’1,2 milions de tones de CO₂.
Segons dades de 2024, el valor econòmic de la producció agrícola a la zona del transvasament Tajo-Segura a Alacant ascendeix a 403 milions d’euros anuals, als quals s’afegeixen 496 milions d’euros de l’activitat de comercialització i 115 milions d’euros de les empreses de transformació vinculades. Barrachina ha subratllat que “tot aquest teixit econòmic està en perill per una decisió injustificada”.
El conseller ha insistit que “l’augment del llindar a 531 hm³ no té justificació tècnica, va en contra de la llei i només podria modificar-se mitjançant una nova norma amb rang de llei”, recordant que “els cabals ecològics es compleixen i, de fet, se superen àmpliament”.
Finalment, Barrachina ha criticat la política d’enviaments d’aigua a Portugal: “estem enviant als nostres veïns aigua que no demanen ni volen. Els enviem el doble del que sol·liciten: més de 6.000 hm³ per decisió del Govern d’Espanya i ara 100 hm³ addicionals, mentre s’intenta assecar part de la província d’Alacant”.