Joventut i territori marquen l’última Expedició Cavanilles a Albalat de la Ribera

La Expedició Juvenil Cavanilles ha tancat l’any a Albalat de la Ribera amb mig centenar de joves explorant el medi rural i participant en activitats de natura, cultura i solidaritat.
Els participants van fer murals, escape room rural, diàleg amb autoritats i ruta pel riu Xúquer, finalitzant amb un concert d’Àngels. La iniciativa prepara noves edicions per a 2026
La iniciativa Expedició Juvenil Cavanilles ha acomiadat l’any a Albalat de la Ribera, que ha acollit mig centenar de joves de tota la Comunitat Valenciana. Una edició especialment significativa per la presència de la directora general de l’INJUVE, Margarita Guerrero, principal impulsora del projecte a escala estatal.
Expedició Juvenil Cavanilles és un programa acadèmic que convida joves de 15 a 17 anys a descobrir el medi rural a través d’eixides mensuals en què es combinen natura, cultura, participació comunitària i acció solidària.
Durant l’expedició, els joves van participar en activitats per a comprendre, cuidar i reimaginar l’entorn, com un mural col·laboratiu per retornar la vida a un espai envellit, un escape room rural centrat en els reptes socials i ambientals i un espai de diàleg entre autoritats i joventut.
A més, van realitzar una ruta d’observació de fauna i flora per la ribera del riu Xúquer, i el cap de setmana va culminar amb un concert de la cantautora emergent Àngels.
Expedició Cavanilles ja treballa en el calendari de 2026, amb noves rutes, pobles i oportunitats per continuar creixent al costat del territori.