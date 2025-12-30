La Unió Llauradora i Ramadera xifra més de 150 milions d’euros en pèrdues al 2025

La Unió Llauradora i Ramadera xifra més de 150 milions d’euros en pèrdues al camp valencià el 2025
Danys per DANA, temporals i retallades accentuen la crisi agrícola i la manca de relleu generaciona
La Unió Llauradora i Ramadera ha fet balanç d’un any especialment dur per al camp valencià. Segons l’organització agrària, la meteorologia ha passat una forta factura al sector al llarg de 2025, amb pèrdues que superen els 150 milions d’euros, provocades pels temporals de pluja, les pedregades i, sobretot, per la pèrdua de capacitat productiva derivada de la DANA del 29 d’octubre de 2024.
Només en els últims dies, les pluges i el pedrisco han ocasionat 3 milions d’euros en danys directes, que se sumen a altres episodis greus registrats al llarg de l’any. Diferents temporals van afectar de manera severa cultius com els cítrics, el caqui, la vinya, les hortalisses o els fruits secs en diverses comarques de la Comunitat Valenciana.
Un any després de la DANA, LA UNIÓ adverteix que la recuperació de les explotacions agràries avança a diferents ritmes. En moltes zones, les infraestructures agràries encara no estan plenament operatives i l’organització denuncia que les ajudes públiques arriben amb lentitud i són insuficients.
El balanç anual posa també l’accent en la falta de relleu generacional: només el 7% de les explotacions estan dirigides per menors de 40 anys, mentre que més de la meitat dels titulars superen els 55.
LA UNIÓ critica les retallades pressupostàries en agricultura, els possibles recorts a la Política Agrària Comuna i els efectes dels acords comercials amb tercers països, que posen en desavantatge els productors valencians.
Davant este escenari, l’organització agrària anuncia que les mobilitzacions continuaran a l’inici de 2026 per exigir mesures urgents que garantisquen el futur del camp valencià.