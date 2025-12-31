Ambient festiu i de celebració en la San Silvestre de Catarroja

Més de 300 participants van acomiadar el 2025 amb disfresses, berenar i sortejos, en un ambient familiar i festiu.
La cursa, ajornada per la pluja, es va convertir en una celebració d’esperança i bons desitjos per al 2026.
Catarroja ha celebrat este 30 de desembre la seua tradicional cursa de Sant Silvestre, una cita ja ineludible per als catarrojins, que després d’un any complicat acomiaden el 2025 amb alegria i esperit de celebració.
La Sant Silvestre és una cursa d’ambient familiar, pensada perquè totes i tots puguen participar amb les seues millors disfresses. A més, totes les persones que completen la prova reben recompensa: berenar i participació en un sorteig final.
Tot i que habitualment se celebra l’últim divendres de l’any, la cursa es va haver d’ajornar fins al dia 30 a causa de les pluges. Un ajornament que, malgrat tot, no ha impedit que la prova reunira més de 300 persones.
Més enllà de la cursa, la jornada ha estat marcada per les històries personals. Algunes de les persones participants expliquen que han perdut les seues disfresses a causa de la DANA, però que, tot i això, han volgut estar presents, al peu del canó, envoltades de família i amistats, amb ganes de passar-ho bé i gaudir d’un dia de convivència.
La cursa també ha sigut un espai per a mirar endavant. Moltes de les persones participants comparteixen els seus desitjos per a 2026, amb la voluntat de deixar arrere un any difícil com ha sigut el 2025 i encarar el nou any amb esperança, salut i ganes de recuperar la normalitat.
Des de l’Ajuntament es sumen a tots estos desitjos, amb la intenció d’acomiadar un any complicat com el 2025 i llançar un missatge d’optimisme i confiança de cara a 2026.
I com no podia ser d’una altra manera, la Sant Silvestre també ha servit per a acomiadar l’any entre somriures i bons desitjos. Participants de totes les edats aprofiten l’ocasió per llançar un missatge clar i compartit: felicitar el nou any que està a punt de començar.